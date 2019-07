Cinderella Man | trama | cast e curiosità del film con Russel Crowe e Renée Zellweger

Fonte : tvzap.kataweb

(Di sabato 27 luglio 2019) Sabato 27 luglio, in prima serata su Rai3 dalle 20.30 in poi, va in onda ildel 2005Man – Una ragione per lottare, diretto da Ron Howard.Man: trailerMan:Storia di Jim Braddock, ex campione del mondo dei pesi massimi che negli anni 30 tornò sul ring dopo il suo ritiro nel tentativo di guadagnare quanto necessario a supportare la sua famiglia durante la Grande Depressione.Man:(L. A. Confidential, Insider – Dietro la verità, Rapimento e riscatto, The Next Three Days, Master & Commander – Sfida ai confini del mare, A beautiful mind, Il gladiatore, Un’ottima annata – A good year, Les Misérables, L’uomo d’acciaio) veste i panni di Jim Braddock mentre c’è(What/If, Giovani, carini e disoccupati, Empire Records, Jerry Maguire, Io, me & Irene, ...

NamPhanMMA : Cinderella man? - BrownsFreak51 : @Mrgoldenrod 'Cinderella Man'?? - ola_ifelse : @Osi_Suave Cinderella Man???? -