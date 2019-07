Ciclismo | Adriatica Ionica Race 2019 | seconda tappa | Mark Padun vince al Lago di Misurina

Fonte : oasport

(Di venerdì 26 luglio 2019) Il primo di due arrivi in salita all’si decide allo sprint e are sul traguardo deldi, sotto le Tre Cime di Lavaredo, è. Il giovane ucraino della Bahrein Merida si impone battendo Dayer Quintana (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM), fratello del ben più titolato Nairo, e il belga Ben Hermans (Israel Cycling Academy). Domani il 23enne trionfatore nellaregina della corsa diretta da Moreno Argentin vestirà anche la maglia azzurra di leader della classifica generale. Sin dalla mattina i corridori sono partiti con la pressione di una frazione in cui si decideva in maniera definitiva le sorti della corsa a tappe. Un percorso esigente, infatti, attendeva gli atleti pronti a scalare in rapida successione Passo Rest, Passo Pura e Sella Ciampigotto, prima del gran finale sulproprio ai piedi delle Tre Cime di ...

