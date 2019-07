Cattolica | Toninelli lancia il monopattino elettrico e lo prova di persona E sul Tav

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) “Tutte le manifestazioni sono giuste: dichiarare la propria opinione, contrarietà o il proprio favore su un’opera va benissimo. L’auspicio è che non ci sia nessun atto di violenza. Ora però mi sono stancato di parlare della Tav“. Lo ha detto il ministro dell’Infrastrutture, Danilo, a chi gli chiedeva quali fossero le aspettative per la manifestazione dei No Tav in Val Susa. Il ministro dei Trasporti ha parlato a margine dell’evento di lancio del, in provincia di Rimini.hato il mezzo di, insieme alla sindaca. “Un nuovo strumento di micromobilità elettrica, non impattante, non inquinante e sostenibile” ha detto L'articoloile lodi. E sul Tav: “Mi sono stancato di parlarne” proviene da Il Fatto ...

