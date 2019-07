Carabiniere ucciso nel centro di Roma | otto coltellate mentre era in servizio In fuga i

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) Un, il vice brigadiere Mario Rega Cerciello, di 35 anni, è statonella notte conera in. È accaduto in via Pietro Cossa, nel quartiere Prati. Dalle prime informazione sembra sia stato colpito da un uomo, probabilmente nordafricano, bloccato insieme a un altro perché ritenuti responsabili di furto e estorsione. L’agente, secondo le prime ricostruzioni, è stato colpito da sette, delle quali una al cuore, che hanno permesso al malvivente di fuggire. Il fatto è successo poco dopo le 3 di notte, quando un gruppo di agenti della stazione di piazza Farnese è intervenuto in via Pietro Cossa, neldi, per un presunto “cavallo di ritorno” di una borsa, rubata poco prima dai due uomini. Bloccati dai militari, uno dei due ha estratto un coltello con il quale ha pugnalato ilcolpendolo sette ...

SkyTG24 : #UltimOra Carabiniere ucciso a #Roma, ministra #Trenta: tolleranza zero. #Salvini: lavori forzati in carcere finché… - MediasetTgcom24 : Roma, carabiniere ucciso a coltellate nella notte #cronacaroma - TgLa7 : #Carabiniere ucciso a coltellate nella notte a Roma. Il militare era in servizio. Bloccati due aggressori -