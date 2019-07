Carabiniere ucciso | fermati due americani Uno confessa | “Sono stato io”

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 26 luglio 2019) "Sonoio, l'hoio". Hato, dopo ore davanti ai carabinieri di Via In Selci e agli inquirenti, uno dei due turistioggi in un albergo di lusso nel quartiere Prati della Capitale. A sciogliere i dubbi sul ruolo dei due, inizialmente sospettati del furto del borsello, èil ragazzo con i capelli mesciati, lo stesso già descritto dalla centrale operativa nelle prime ore della mattina e immortalato in una foto insieme al complice nella stanza dell'hotel. Resta al vaglio il ruolo del secondo turista americano fermato nell'omicidio del vice brigadiere Mario Rega Cerciello.8 coltellate per 100 euro. La moglie: "Me l'hanno ammazzato"I due giovani, condotti nella sede del reparto operativo dei carabineri, in via in Selci, hanno risposto alle domande del procuratore Michele Prestipino. I due ragazzisarebbero stati individuati grazie ...

lauraboldrini : Sono vicina alla famiglia e ai colleghi del #carabiniere ucciso a Roma. Mi auguro che i responsabili di questo cri… - LegaSalvini : Quanta ipocrisia, quante omissioni, quante lacrime di coccodrillo vengono sparse oggi in rete da gente che non avre… - CottarelliCPI : Onore al carabiniere Mario Cerciello Rega, 35 anni, servitore dello Stato, ucciso da due delinquenti per aver fatto… -