Carabiniere ucciso | fermati due americani | Il collega | Ho provato a salvarlo

Carabiniere ucciso nel centro di Roma : otto coltellate mentre era in servizio. Due fermati con passaporto statunitense : Ci sono due fermati nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio del vice brigadiere dei Carabinieri Mario Rega Cerciello, di 35 anni, è stato ucciso a Roma nella notte con otto coltellate mentre era in servizio. Si tratta di due persone con passaporto statunitense. I due sono stati portati al nucleo operativo dei carabinieri di via In Selci dove si recheranno i magistrati della Procura di Roma per interrogarli. Contro i due per ...

Carabiniere ucciso - fermati due cittadini americani. I pm procedono per omicidio e furto : Un Carabiniere di 35 anni, Mario Rega Cerciello, vicebrigadiere, è stato ucciso a Roma mentre tentava di fermare due ladri che avevano derubato un uomo del borsello. Un altro è rimasto...

Rita Dalla Chiesa vs Roberto Saviano per Carabiniere ucciso/ "Scorta lo lasci solo" : Rita Dalla Chiesa contro Roberto Saviano per il carabiniere ucciso a Roma. "Senza vergogna. La scorta si ribelli e lo lasci solo". Ecco cosa è successo.

Carabiniere ucciso a Roma - "fermati tre marocchini e un algerino" : ma la belva sarebbe ancora in fuga : Le indagini sull'uccisione di Mario Rega Cerciello, il Carabiniere ammazzato a Roma, hanno portato a quattro persone in stato di fermo. Come riferisce il Tempo si tratta dei marocchini B.N., nato nel 1990, N.K. dell'81, M.S. del 1975 e del francese di origine algerina G.K. classe 1975. I quattro - s

Vittorio Feltri sul Carabiniere ucciso a Roma : "Fosse morto un ladro..." - la rabbia per il vergognoso silenzio : C'è chi, davanti all'assassinio del carabiniere di Roma, Mario Regia Cerciello, ammazzato a coltellate a 35 anni, punta il dito altrove. Roberto Saviano, per esempio, che chiede di diffidare dai "delinquenti politici" che farebbero propaganda sulla vicenda, quando in verità il primo a farla è lui, m

Roma - Carabiniere ucciso a coltellate | Ascoltate quattro persone in caserma | Il collega : Ho provato a salvarlo" : Mario Cerciello Rega, 35 anni, è stato colpito con otto coltellate da due uomini, probabilmente nordafricani, durante un controllo. La vittima era in abiti borghesi.

Carabiniere ucciso con 8 coltellate nel centro di Roma : 4 persone in caserma : Mario Rega Cerciello, 35 anni, stava facendo un controllo per furto insieme a un collega. Due dei sospettati bloccati in un hotel di lusso dopo essere stati riconosciuti nei video di sorveglianza

Carabiniere ucciso - Mario aiutava malati e clochard : era appena tornato dalla luna di miele in Madagascar : Mario era un uomo dal cuore d'oro. Sembra che tutti si siano messi d'accordo nel pronunciare questa frase, anche persone che non si conoscono tra loro. Lo ripetono come un mantra i suoi...

Carabiniere ucciso - aiutò donna anni fa : 17.18 "Non ci sono parole. Un ragazzo nobile, di nobili sentimenti.Era tanto generoso, mi accompagnò all'ospedale Bambino Gesù dove stavo andando a portare mia figlia piccola. Era sempre disponibile, gli dicevo 'Sei un uomo di altri tempi'". Così Elisabetta, la donna che con una lettera "scritta di notte" testimoniò il gesto di amore del vicebrigadiere Mario Rega, ucciso la notte scorsa in via Pietro Cossa, nel pieno centro di Roma, durante un ...