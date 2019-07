Carabiniere ucciso | dal 1961 quasi 4 mila le vittime del dovere

Carabiniere ucciso a Roma - il video che mostra la fuga dei due presunti assassini : Immagini esclusive pubblicate da Open, che mostrano la fuga di chi avrebbe ucciso a Roma il Carabiniere Mario Cerciello Rega. Le immagini sono di una telecamera di sicurezza e mostrano i presunti killer del vicebrigadiere, intervenuto in seguito alla segnalazione di un borseggio nel quartiere Prati,

Secondo la Lega quelle per il Carabiniere ucciso sono lacrime di coccodrillo : "Quanta ipocrisia, quante omissioni, quante lacrime di coccodrillo vengono sparse oggi in rete da gente che non avrebbe esitato un Secondo a condannare e insultare il povero carabiniere assassinato nel caso avesse ucciso lui l'aggressore". Lo scrive su Twtter il profilo Lega-Salvini Premier commentando l'uccisione di un carabiniere nella notte a Roma. Quanta ipocrisia, quante omissioni, quante lacrime di coccodrillo vengono sparse oggi ...

Ordine Malta : Carabiniere ucciso era un nostro volontario : Roma – L’Ordine di Malta esprime profondo in una nota cordoglio per l’uccisione del carabiniere 35enne, Mario Cerciello Rega, avvenuta nella notte tra il 25 e 26 luglio nel quartiere di Prati a Roma. Il vicebrigadiere prestava dal 2009 servizio come volontario per la delegazione romana dell’Ordine di Malta, distribuendo pasti ai senzatetto e alle persone in difficolta’ nelle stazioni di Termini e Tiburtina. Un ...

Daniela Santanchè contro Agorà Estate : "La notizia del Carabiniere ucciso data come fosse un bicchier d'acqua - se fosse stato un immigrato..." (video) : Una Daniela Santanchè imbizzarrita come non si vedeva da tempo - ricordate l'imitazione di Paola Cortellesi, con tanto di nitrito di risposta a una sonnolente Stefania Prestigiacomo? - quella che stamattina si è scagliata contro la giornalista Monica Giandotti, conduttrice di Agorà Estate. "Caos caldo" si legge in sovrimpressione come titolo dell'argomento del talk mattutino di Rai 3, quasi a preannunciare ciò che è poi effettivamente ...

Mario Cerciello Rega : chi era il Carabiniere ucciso a Roma - la carriera : Mario Cerciello Rega: chi era il carabiniere ucciso a Roma, la carriera La vicenda del Vice brigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, morto in servizio nella notte di oggi 26 luglio 2019, sta commuovendo l’intero paese. Mario Cerciello Rega: l’ultimo intervento Insieme a un collega, il Vicebrigadiere è intervenuto intorno alle 3 di notte di venerdì 26 luglio 2019 nei pressi di Piazza Cavour a Roma dopo la segnalazione pervenuta ...

Carabiniere ucciso a Roma - le volanti della polizia a sirene spiegate per solidarietà all’Arma : volanti della polizia di Stato sono arrivate a sirene spiegate davanti al Comando generale dei carabinieri per solidarietà con l’Arma dopo l’uccisione del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. A diffondere il video, su Twitter, i carabinieri. Il comandante generale, Giovanni Nistri, ha salutato e ringraziato uno per uno i poliziotti arrivati alla sede dell’Arma. L'articolo Carabiniere ucciso a Roma, le volanti della polizia a ...

