Carabiniere ucciso con 8 coltellate in centro a Roma | 4 persone in caserma

Carabiniere ucciso : vedova maresciallo Mirarchi - 'dolore che si rinnova - malavita in aumento' (2) : (AdnKronos) - Girgenti fu arrestato il successivo 22 giugno in seguito agli accertamenti investigative del Comando dei carabinieri di Trapani e del Ris di Messina, secondo i quali bracciante era nella zona dei fatti all’ora della sparatoria. La sua auto, quella sera, sarebbe transitata dalla strada

Carabiniere ucciso : vedova maresciallo Mirarchi - 'dolore che si rinnova - malavita in aumento' : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) -"Appena ho sentito in televisione la notizia dell'uccisione del giovane vicebrigadiere ho avuto un tuffo al cuore. E' un dolore che si rinnova ogni volta. Io ricordo mio marito in ogni istante, ma quando sento che un Carabiniere viene ucciso a co

Le reazioni di Somma Vesuviana per il Carabiniere ucciso a Roma : "Lo Stato si vergogni" :

Il Carabiniere ucciso a Roma era tornato dal viaggio di nozze da 10 giorni. La moglie : “Me l’hanno ammazzato” : Dopo il matrimonio un viaggio in Madagascar. Il suo comandante: «Aiutava i malati a Lourdes. Era preparato e sapeva fare bene il suo lavoro»

Carabiniere ucciso a Roma : fermate due persone. I dettagli del caso : Otto coltellate per guadagnare la fuga. Otto coltellate, delle quali una al cuore, hanno ammazzato questa notte il vice brigadiere Mario Rega Cerciello, 35 anni. E’ successo poco dopo le 3, quando un equipaggio della stazione di piazza Farnese è intervenuto in via Pietro Cossa, nel centro di Roma, per un “cavallo di ritorno” di una borsa, rubata poco prima da due ladri. Bloccati dai militari, uno dei due ha estratto un coltello ...

Carabiniere ucciso : vedova maresciallo Mirarchi - ‘dolore che si rinnova - malavita in aumento’ : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) -“Appena ho sentito in televisione la notizia dell’uccisione del giovane vicebrigadiere ho avuto un tuffo al cuore. E’ un dolore che si rinnova ogni volta. Io ricordo mio marito in ogni istante, ma quando sento che un Carabiniere viene ucciso a coltellate mentre svolge il suo lavoro, provo un dolore ancora più grande”. A parlare con l’Adnkronos è ...

Carabiniere ucciso : vedova maresciallo Mirarchi - ‘dolore che si rinnova - malavita in aumento’ (2) : (AdnKronos) – Girgenti fu arrestato il successivo 22 giugno in seguito agli accertamenti investigative del Comando dei carabinieri di Trapani e del Ris di Messina, secondo i quali bracciante era nella zona dei fatti all’ora della sparatoria. La sua auto, quella sera, sarebbe transitata dalla strada in cui fu ucciso Mirarchi. Addosso, inoltre, gli furono trovate tracce di sostanze (nichel e nichel-rame) che, secondo ...

Carabiniere ucciso dai ladri a Roma - 4 interrogati : 2 presi in hotel a Prati. Verifiche su zaino nero : Un Carabiniere di 35 anni, Mario Rega Cerciello, vicebrigadiere, è stato ucciso a Roma mentre tentava di fermare due ladri che avevano derubato una donna. Un altro è rimasto ferito....

Carabiniere ucciso a Roma - la svolta? "Ascoltati in caserma due americani" : Il caso di Mario Rega Cerciello, Carabiniere 35enne ucciso a Roma durante il servizio, potrebbe essere giunto a una svolta: i sospetti degli inquirenti ora si concentrerebbero - riferisce l'Adnkronos - su due cittadini americani ascoltati in queste ore dai carabinieri del nucleo investigativo di via

Carabiniere ucciso a Roma - testimonianza straziante : "Così salvò la vita a mia figlia" : A parlare di Mario Rega Cerciello, il vicebrigadiere ucciso a Roma con diverse coltellate nella scorsa notte, è Elisabetta, la donna che con una lettera "scritta di notte" testimoniò il gesto d'amore della vittima. "Non ci sono parole. Un ragazzo nobile, di nobili sentimenti. Era tanto generoso, mi

Carabiniere ucciso dai ladri a Roma - 4 interrogati in caserma. Verifiche su uno zainetto nero : Un Carabiniere di 35 anni, Mario Rega Cerciello, vicebrigadiere, è stato ucciso a Roma mentre tentava di fermare due ladri che avevano derubato una donna. Un altro è rimasto ferito....

Carabiniere ucciso - 8 coltellate per 100 euro. La moglie : “Me l’hanno ammazzato” : ucciso con 8 coltellate, una di queste al cuore, per un borsello e 100 euro. Cosi' e' morto intorno alle 3 di notte a Roma, il vice brigadiere Mario Cerciello Rega, 35 anni, durante un intervento in via Pietro Cossa, nei pressi di piazza Cavour, nel centralissimo quartiere Prati. Il giovane brigadiere, nato a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, era sposato da appena 43 giorni. Ad aggredirlo ed ucciderlo, secondo una prima descrizione, ...

Roma - ucciso Carabiniere a coltellate per 100 euro : Il carabiniere Mario Cerciello Rega è stato ucciso questa notte, a Roma, quartiere Prati, per 100 euro. Tanto avevano chiesto alla vittima di un furto i due ladri che le avevano sottratto la borsa. Si erano accordati per restituirgliela dietro pagamento (una tattica criminale che in gergo si chiama «cavallo di ritorno»), ma all’appuntamento hanno trovato, al posto della donna derubata, Cerciello Rega e un collega, che li hanno bloccati. Uno dei ...

Carabiniere ucciso a Roma oggi : identikit del killer - ecco chi è : Carabiniere ucciso a Roma oggi: identikit del killer, ecco chi è Un Carabiniere di 35 anni è stato ucciso oggi a Roma, venerdì 26 luglio 2019. Mario Cerciello Rega, questo il suo nome, era un vicebrigadiere sposatosi poco tempo fa e appena tornato dalla luna di miele. Insieme a un collega aveva raggiunto una donna che li aveva chiamati perché vittima di una rapina. I due si sono appropinquati verso i due rapinatori, che però hanno opposto ...