Carabiniere ucciso a Roma, le reazioni della politica

(Di venerdì 26 luglio 2019), leDopo la morte del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, il leaderLega chiede "lavori forzati e carcere" per gli aggressori. Di Maio: "Se i responsabili sono stranieri vadano in carcere nel loro Paese". Meloni: "L'Italia non può essere l'approdo di queste bestie"