Carabiniere ucciso a Roma | fermati | due studenti americani | uno ha confessato

Fonte : blogo

(Di venerdì 26 luglio 2019) Venerdì 26 luglio 2019, ore 23 - Uno dei due ragazziper l'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega hadi essere stato lui a dare le otto coltellate al. Entrambi i ragazzi hanno 19 anni e gli inquirenti li hanno tenuti sotto torchio per ore, riuscendo a ottenere una piena confessione. Tuttavia è ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto e il movente. Per ora si parla ancora di quei cento euro estorti per comprare droga.duedella John Cabot Venerdì 26 luglio 2019, ore 19 - Man mano che le indagini sull'uccisione del vice brigadiere Mario Cerciello Rega vanno avanti la dinamica dell'omicidio cambia. Le due persone fermate sono due cittadinidella John Cabot University, ma gli inquirenti hanno fatto sapere di avere dei dubbi sul furto e l'estorsione e che altre persone potrebbero ...

lauraboldrini : Sono vicina alla famiglia e ai colleghi del #carabiniere ucciso a Roma. Mi auguro che i responsabili di questo cri… - LegaSalvini : Quanta ipocrisia, quante omissioni, quante lacrime di coccodrillo vengono sparse oggi in rete da gente che non avre… - CottarelliCPI : Onore al carabiniere Mario Cerciello Rega, 35 anni, servitore dello Stato, ucciso da due delinquenti per aver fatto… -