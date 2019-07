Carabiniere ucciso a Roma | fermati due cittadini Usa Uno di loro ha confessato | “L’ho

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) Due 19enni americanie tanti dubbi da sciogliere per gli inquirenti. Uno di, a tarda serata, ha ceduto: “Sono stato io ad accoltellarlo”. È a una svolta decisiva l’inchiesta sull’omicidio del vice brigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, di 35 anni,nella notte fra giovedì e venerdì con otto coltellate. I due ragazzi sarebbero in Italia per una vacanza-studio con la John Cabot University, anche il presidente dell’università americana al momento ha smentito, dicendo di non conoscere i giovani. Gli studenti erano già stati prelevati in mattinata dall’hotel Le Meridien Visconti, nei pressi di Piazza Cavour, e portati in caserma per essere ascoltati. Nel pomeriggio, poi, sono stati portati al nucleo operativo dei carabinieri di via In Selci e sono stati interrogati fino a tarda sera, anche se contro diper ora non è ...

