Carabiniere ucciso a Roma | confessa uno degli americani fermati | “L’ho accoltellato io”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) Cercavano droga, hanno derubato un pusher. A cui poi hanno chiesto dei soldi per restituirgli la borsa. Ma lui è andato all’appuntamento accompagnato dai carabinieri in borghese, ai quali aveva raccontato di essere stato scippato. Poi è scoppiata la colluttazione, nella quale ad avere la peggio è stato uno dei militare. È la ricostruzione messa insieme dai magistrati inquirenti sulla morte di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere di 35 anninella notte fra giovedì e venerdì, con otto coltellate di cui una mortale al cuore. Indagini che hanno portato al fermo di due 19enni statunitensi. Uno di loro, incalzato dagli investigatori, alla fine ha ceduto,ndo l’omicidio del. “Sono stato io, l’hoio”, ha detto il ragazzo dai capelli mesciati, che insieme all’amico era nella Capitale per una vacanza-studio. La ...

