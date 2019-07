Camera | passa il decreto Sicurezza bis | il presidente Fico lascia l' aula prima del voto

Sicurezza bis - la Camera ha approvato il decreto con 322 voti favorevoli. Testo passa al Senato per approvazione definitiva : La Camera ha approvato il decreto Sicurezza bis con 322 voti favorevoli, 90 contrari e un’astensione, dopo che sul provvedimento il governo aveva messo la fiducia, confermata mercoledì con 325 sì e 248 no. Adesso, il Testo passerà al Senato per l’approvazione definitiva: secondo il calendario di Palazzo Madama, l’esame dovrebbe cominciare entro il primo agosto. Matteo Salvini è il primo a manifestare soddisfazione per un provvedimento fortemente ...

Dl Sicurezza bis passa con la fiducia alla Camera : 325 voti favorevoli - 248 contrari e 4 astenuti : Il Dl Sicurezza bis è stato approvato alla Camera con 325 voti favorevoli, 248 contrari e 4 astensioni. Il via libera al provvedimento, sul quale è stata posta la fiducia dal governo, è atteso per domani o al massimo venerdì. Poi passerà al Senato per essere convertito in legge. Nel giorno dell’inizio della discussione del provvedimento, l’Aula era deserta. L'articolo Dl Sicurezza bis passa con la fiducia alla Camera: 325 voti ...

Chiamata diretta docenti : votata abolizione dal Senato - ora passaggio alla Camera : Approvato in Senato il provvedimento che abolisce la Chiamata diretta docenti e gli ambiti territoriali introdotti dalla Legge 107/2017, la cosiddetta Buona Scuola. Ora si attende il passaggio alla Camera e il responso per l’approvazione definitiva. Approfondiamo la questione. Leggi lo Speciale Concorsi Pubblici Chiamata diretta docenti: cos’è La Chiamata diretta docenti è parte della Legge 107/2015, la cosiddetta Buona Scuola, ...

Libri - passa alla Camera il tetto agli sconti. Speriamo sia solo l’inizio : La legge sul libro è appena passata alla Camera. Sì al 5% di sconto massimo sui Libri. Grandi festeggiamenti per piccoli librai e piccoli editori. Forza Italia, partito che in Parlamento rappresenta il duo Mondadori-Rizzoli, si è astenuto. FQ Magazine Libri, la riforma che unisce i parlamentari e divide gli editori. “Ma l’ostacolo maggiore alla lettura sono gli ...

Passa alla Camera la legge sul libro e la lettura che limita gli sconti : voto bipartisan - solo Fi si astiene : Ora dovrà essere approvata dal Senato, dove però dovrebbe essere blindato. Ridotti i fondi, polemici gli editori per il tetto alle offerte

M5s perde pezzi - Galantino lascia gruppo Camera e passa a Misto : perde un pezzo, ma potrebbero seguirne altri nei giorni a venire, il M5S alla Camera. Il deputato Davide Galantino ha lasciato il gruppo parlamentare passando al Misto. Galantino è considerato molto vicino alla deputata Veronica Giannone, espulsa nei giorni scorsi dalle file del M5S. Era, inoltre, tra i parlamentari che non avevano restituito, 'fermo' nei rimborsi dal settembre 2018. Galantino, tuttavia, non aveva mai fatto mistero di non ...

Maggioranza Lega-M5s battuta alla Camera : passa emendamento Pd in tema di giustizia. Seduta sospesa : Maggioranza battuta alla Camera e Seduta sospesa. In una votazione segreta per la modifica dell’articolo 315 del Codice di procedura penale, il governo è andato sotto per due voti, 242 contro 240. A passare contro il parere del governo un emendamento del Pd (Costa-Miceli) relativo alla proposta di legge avanzata da Fi che modifica il Codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione ...