Caldo rovente | si bloccano i radar degli aeroporti di Londra

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 26 luglio 2019) Claudio Carollo Raggiunto il picco diin questi giorni per tutta l'Europa, da domani sono previsti grossi rovesci temporaleschi per l'improvviso abbassamento delle temperature Dovrebbe essere l'ultimo giorno di temperature bollenti, ma attenzione allo sbalzo previsto per domani. "La perturbazione in arrivo causerà un vero e proprio sconquasso meteorologico sull’Italia", avvertono sul Corriere i meteorologi. "Lo scontro tra l’aria fresca atlantica con quella molto calda e umida accumulata in questi giorni innescherà temporali violenti a livello locale associati a nubifragi, violente raffiche di vento o anche grandine di dimensioni significative. Non sono esclusi locali allagamenti e disagi, tra sabato sera e la notte ci attendiamo i fenomeni più intensi." Per tutta l'Europa è stata una settimana diasfissiante come testimoniano i record fatti segnare nei Paesi ...

