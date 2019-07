Calciomercato Turris | ingaggiato Paolo Giofrè FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) Laannuncia l’arrivo del terzino sinistro, classe 01′,. Il giovane 18enne, nativo di Reggio Calabria, è cresciuto calcisticamente nella Reggina, per poi passare al Pescara dove, nell’ultima stagione, è stato un membro della Primavera del club abruzzese. L’operazione di mercato è stata chiusa grazie al lavoro del direttore generale Rosario Primicile, svolto in collaborazione con Carmine Coppola, ex capitano del Messina con presenze anche in Serie A. La ASDCalcio inoltre, ci tiene a ringraziare il Pescara Calcio nelle persone di Antonio Bocchetti (Responsabile Prima Squadra) e Giuseppe Geria (Responsabile del Settore Giovanile)., ha già raggiunto il ritiro di Fiuggi.L'articoloCalcioWeb.

CalcioWeb : Calciomercato #Turris, ingaggiato #PaoloGiofrè [FOTO] - zazoomnews : Calciomercato Turris doppio innesto: arrivano Prevete e Piazza [FOTO] - #Calciomercato #Turris #doppio - zazoomblog : Calciomercato Turris doppio innesto: arrivano Prevete e Piazza [FOTO] - #Calciomercato #Turris #doppio -