Calciomercato Milan | nome nuovo per la difesa | spunta Leo Duarte

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019)a sorpresa per ladel. Viste le difficoltà incontrate per arrivare a Demiral, i rossoneri tornano a guardare al mercato brasiliano, che spesso ha regalato soddisfazioni in passato. Secondo quanto riporta Sky Sport, si tratta di Leo. È un centrale classe ’96, brasiliano, gioca nel Flamengo. L’anno scorso ha collezionato 33 presenze in campionato e quattro in Copa Libertadores, con due gol. Ilprova ad anticipare la concorrenza della Roma. Il prezzo del cartellino si aggira sui 10 milioni., le ultime: bomba dalla Francia sul, è fatta per Rafael Leao! Colpo in prospettiva dell’Inter Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articoloper laLeosembra ...

FabrizioRomano : Novità importanti su Lukaku da @DiMarzio, gli acquisti che prepara il nuovo Milan, lo scenario per Dzeko: tutto su… - FabrizioRomano : #Milan prime conferme dal Brasile per l’idea Leo Duarte, difensore classe ‘96 del Flamengo: è una possibilitá su cu… - DiMarzio : #Calciomercato #Milan, lavori in corso dalla difesa all'attacco: focus su #Duarte e #Leao ?? -