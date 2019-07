Calciomercato Inter news Dzeko avanti tutta | si chiude il 31? | ultime notizie

Calciomercato Inter – Il Cagliari sogna Nainggolan : il centrocampista spinge per il ritorno : Il Cagliari sogna il ritorno di Nainggolan, il centrocampista belga ha dato il suo ok: sul giocatore dell’Inter resta vigile anche la Sampdoria Il Cagliari sogna il romantico ritorno di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, finito ai margini della rosa dell’Inter, è finito nel mirino della squadra sarda che lo ha lanciato nel calcio che conta, avendolo fra le proprie fila nelle dal 2010 al 2014. Nainggolan ha già fatto ...

Calciomercato Inter - dalla Spagna : “Torna di moda il nome di Rakitic” : Rilancio Rakitic. La stampa spagnola evidenzia come sia tornato di moda il nome del centrocampista del Barcellona in casa Inter. Il calciatore croato non è sicurissimo di rimanere in Catalogna, per via di un posto da titolare che rischia di perdere, come sottolineato dal tecnico Ernesto Valverde ieri in conferenza stampa: “Non so se Rakitic sarà un giocatore importante per la prossima stagione. Gli anni passano anche per ...

Calciomercato Napoli News/ Betis - interesse per Milik ma... - ultime notizie - : Calciomercato Napoli, oggi 25 luglio 2019 ultime notizie: le trattative, le voci e le indiscrezioni sulle operazioni portate avanti dai partenopei.

Calciomercato 25 luglio giovedì : Inter - blitz per Lukaku. Icardi-Napoli - si può. Juve - via alle cessioni. Cagliari su Defrel : Calciomercato 25 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 25 luglio. Inter– Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, oggi l’Inter potrebbe volare a Londra per cercare di piazzare l’affondo decisivo per Lukaku. L’attaccante del Manchester United ha una valutazione di circa 80 milioni di euro, cifra che l’Inter proverà a far scivolare al ribasso. […] L'articolo Calciomercato 25 luglio ...

Calciomercato Inter NEWS/ Il Monaco bussa due volte alla porta - ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, oggi 24 luglio 2019, ultime notizie: l'alternativa a Lukaku è Zapata. Prosinecki parla dell'affare che porterà a Milano Dzeko.

Calciomercato Inter : Solskjaer fa ancora fuori Lukaku e avrebbe fretta di venderlo : Non c’è fine alla telenovela Lukaku per il Calciomercato dell’Inter. L’incontro di due giorni fa a Nanchino tra Conte, Marotta, Ausilio e Zhang ha confermato che il belga è la prima scelta per l’attacco ma nessun investimento “folle” verrà fatto soprattutto se prima non sarà ceduto Mauro Icardi. Il centravanti dello United non giocherà nemmeno l’amichevole di giovedì contro il Tottenham per un infortunio alla caviglia, portando così a tre su tre ...

Calciomercato Inter - c’è l’ultimatum dello United per Lukaku : nerazzurri con le spalle al muro : Il club nerazzurro ha ricevuto dallo United l’ultimatum per Lukaku, considerando che il mercato in Premier chiude l’8 agosto Il tempo stringe e Romelu Lukaku si allontana sempre più dall’Inter, considerando le distanze che restano tra il Manchester United e il club del presidente Zhang Jr. AFP/LaPresse Secondo la stampa inglese, i ‘Red Devils‘ hanno inviato l’ultimatum ai nerazzurri, chiedendo chiarezza ...

Calciomercato 23 luglio martedì : Correa è del Milan. Juve-Neymar - il sogno continua. Inter-Lukaku - si complica : Calciomercato 23 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 23 luglio. JUVENTUS– Dopo aver definito l’affare De Ligt con l’Ajax, la Juventus potrebbe aprire alla clamorosa occasione targata Neymar. Il brasiliano, in uscita dal PSG, potrebbe decidere di aprire concretamente ai bianconeri. Come riportato da “Mundo Deportivo”, l’entourage del giocatore potrebbe incontrare Paratici nel […] L'articolo ...

Calciomercato lunedì 22 luglio : Inter - accelerata Lukaku. Milan - Correa più Demiral. Juve - Higuain resta? : Calciomercato 22 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 22 luglio. Inter– Dopo la sfuriata targata Antonio Conte, i nerazzurri sarebbero pronti ad immergersi totalmente sul fronte mercato. Lukaku resta il primo obiettivo di Antonio Conte e il giocatore sarebbe pronto ad aprire concretamente al suo trasferimento in nerazzurro. 85 milioni la richiesta dello […] L'articolo Calciomercato lunedì 22 luglio: Inter, accelerata ...

Calciomercato Inter News/ Zapata è l'alternativa a Lukaku - ultime notizie - : Calciomercato Inter News, oggi 24 luglio 2019, ultime notizie: l'alternativa a Lukaku è Zapata. Prosinecki parla dell'affare che porterà a Milano Dzeko.

Calciomercato Inter - Politano potrebbe lasciare Milano : sarebbe nel mirino della Roma : L'Inter è pronta a disputare la seconda partita di International Champions Cup contro la Juventus, dopo la sconfitta per 0-1 subita contro il Manchester United. A tenere banco, però, erano state le parole rilasciate da Antonio Conte alla vigilia del match con i Red Devils. Il tecnico salentino ha chiesto un'accelerata sul mercato in modo da avere al più presto a disposizione i rinforzi a lui promessi. Il successivo vertice con la proprietà lo ...

Calciomercato Inter News/ Dzeko a un passo - ecco perché... - ultime notizie - : Calciomercato Inter News, oggi 23 luglio 2019: torna d'attualità il nome di Arturo Vidal, ora però l'attenzione si è volta verso Gareth Bale

Calciomercato Inter – Non si mollano le piste Dzeko e Lukaku - ma c’è un ostacolo (oneroso) da superare : Nella giornata di ieri è andato in scena un colloquio a casa Zhang tra i dirigenti dell’Inter, dove sono state confermate le linee di mercato L’Inter non ha nessuna intenzione di mollare la presa né per Edin Dzeko e né per Romelu Lukaku, entrambi obiettivi di mercato per l’attacco. Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse Nella giornata di ieri è andata in scena un colloquio a casa Zhang, a cui ha preso parte tutto lo stato ...

Calciomercato Inter - Lukaku : tra i pro e i contro dell'affare tutto gira intorno al prezzo : Il Calciomercato dell’Inter ha vissuto ieri a Nanchino una giornata decisamente importante. I vertici societari e Antonio Conte si sono seduti al tavolo per parlare delle trattative e l’argomento principale è stato Romelu Lukaku. Da quello che emerge dalle ricostruzioni sembra che Zhang non abbia nessuna intenzione di arrivare alla cifra di 83 milioni richiesta dal Manchester United ma ha comunque dato mandato a Marotta e Ausilio di continuare a ...