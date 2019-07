Calciomercato – Bale vola in Cina | il gallese giocherà nel Jiangsu | le incredibili cifre

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019)– Stipendio altissimo per convincerlo. Alla fine, almeno stando a quanto riporta Marca, Garethsi è deciso: ilvolerà in. La squadra che vanterà in rosa l’esterno, ormai ex Real Madrid, è ilSuning, club cinese la cui proprietà è anche azionista di maggioranza dell’Inter. Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo,andrà a guadagnare 22 milioni di euro per tre stagioni. Per la definizione dell’affare mancherebbero soltanto alcuni dettagli prima dell’annuncio, che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Altro colpo, dunque, per lodopo l’arrivo di Miranda dall’Inter., le ultime: bomba dalla Francia sul Milan, è fatta per Rafael Leao! Colpo in prospettiva dell’InterL'articoloin, ilnel: le...

