Calcio | Ozil e Kolasinac attaccati da persone armate a Londra | per fortuna senza

Fonte : oasport

(Di venerdì 26 luglio 2019) Bruttissima avventura toccata in sorte a Mezute Sead. I due giocatori dell’Arsenal, nel pomeriggio londinese di ieri, sono stati aggrediti da alcuni uomini armati di coltello. In particolare, gli aggressori si sono avvicinati ai due calciatori in moto. Due dei criminali sono stati a loro voltada, che ha deciso di reagire a mani nude all’attacco mettendo in fuga due dei malintenzionati. Per quel che riguarda, si è invece dovuto nascondere in un ristorante, avendo alle costole un numero maggiore di loschi figuri, che se ne sono andati una volta compreso che il calciatore non sarebbe uscito dal luogo pubblico. Sul posto è poi intervenuta la polizia, che ha trovato i due protagonisti dell’avventura piuttosto scossi e ha sentito le testimonianze anche degli altri presenti in grado di fornire informazioni sullo spiacevole ...

