Brescia | Corini ha le idee chiare | “Ecco da dove ripartiamo”

Brescia - Cellino conferma Corini in panchina : e c’è un nuovo progetto per la Serie A… : Dubbi ce n’erano pochi, a dir la verità. Ma ora arrivano anche le rassicurazioni del presidente. Il patron del Brescia Massimo Cellino ha infatti ufficialmente confermato Eugenio Corini come allenatore per la prossima stagione in Serie A. Il tecnico è ancora sotto contratto fino al 30 giugno 2020. Una scelta quasi annunciata, visto che da entrambe le parti non è mai sembrato filtrare il contrario. Calciomercato Brescia – Si pensa in ...