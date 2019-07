Brasile,rubati 750kg d'oro e preziosi

Otto uomini armati hanno fatto irruzione in un terminal dell'aeroporto Guarulhos di San Paolo dele sono poi fuggiti con circadi oro e metalli. Le autorità dello scalo hanno riferito che i ladri hanno superato i controlli di sicurezza usando due auto della polizia. Il bottino comprende fra l'altro oro destinato a Zurigo e a New York. Durante la rapina non sono stati sparati colpi e nessuno si è fatto male. I voli hanno continuato ad operare senzaritardi.(Di venerdì 26 luglio 2019)