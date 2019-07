Brasile | la rapina è come ne La Casa di Carta | vestiti da poliziotti entrano in aeroporto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) Le automobili contraffatte così da sembrare veicoli di pattuglia della polizia, le divise da agenti, il lasciapassare all’ingresso dell’e l’arrivo nell’hangar dove hanno minacciato gli operai che stavano effettuando il trasbordo e si sono fatti consegnare il carico di 752 chili d’oro in partenza verso New York e Zurigo. Potrebbe sembrare il remake della terza stagione de Ladi, invece laè avvenuta davvero a San Paolo, in. E il colpo – valore stimato attorno ai 30 milioni di dollari – è riuscito perché gli 8 fintisono riusciti a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. Durante l’azione nell’di Garulhos i voli hanno continuato ad operare normalmente, non sono stati sparati colpi e nessuno si è fatto male. Anche se, secondo un agente di polizia, itori avrebbero ...

