Boxe | Andrea Scarpa sfida Sandor Marton per l’Europeo dei pesi superleggeri | serve il

Fonte : oasport

(Di venerdì 26 luglio 2019)ha nuovamente una grande occasione per laurearsi Campione d’Europa dei, il ribattezzato Sugar Ray affronterà lo spagnoloMartin nel match in programma sabato 27 luglio a Barcellona: nella tana del nemico, il nativo di Foggia cercherà di conquistare l’ambita cintura vacante che gli era sfuggita a novembre quando perse contro Joe Hughes all’Obi Hall di Firenze, incrocerà un avversario molto solido e temibile che avrà il vantaggio di combattere di fronte al proprio pubblico. Il 32enne, ormai residente a Torino da diversi anni, vanta un record di 24 vittorie e 5 sconfitte ma ha perso tutti i match che avrebbero potuto dare una svolta alla sua carriera: quello già citato contro Hughes, quello contro Franck Petitjean valido per il titolo dell’Unione Europea, quello contro Ohara Davis per il titolo silver WBC oltre a due sconfitte ...