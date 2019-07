Borse europee prudenti | spread rimane sotto 190 punti

Borse europee previste in rialzo - Tokyo chiude a +0 - 4% : Si profila un avvio favorevole per le Borse europee, che sembrano in grado di proseguire l’avanzata messa a segno nella seduta di ieri, muovendosi anche sulla...

Borse europee - apertura positiva. Spread torna sotto i 200 punti : Le Borse europee mostrano una buona impostazione in avvio degli scambi, con rialzi superiori al mezzo punto percentuale . In linea con le altre piazze finanziarie anche il <a...

Borse europee - attesa apertura positiva : Le Borse europee mostrano una buona impostazione prima dell’avvio degli scambi. Dalle indicazioni dei contratti derivati, infatti, gli investitori paiono inclini all’ottimismo. Ieri Piazza Affari ha allungato sul finale...

Borse europee verso un avvio debole - pesano le perdite dell’Asia : Si prospetta ancora una volta un avvio all’insegna della debolezza per le Borse europee, condizionate dal passo indietro compiuto dai listini asiatici nella nottata. Tokyo ha chiuso in ribasso...

Borse europee prudenti in attesa delle trimestrali. Spread sotto 190 : Borse europee prudenti con gli investitori in attesa delle trimestrali, dopo che ieri Citigroup ha dato il via alle danze pubblicando numeri del periodo aprile-giugno migliori delle attese. Wall...

Borse europee oggi - chiusura Borse asiatiche : Borse asiatiche senza direzione all’indomani di una nuova giornata record per Wall Street. L’attenzione degli investitori è tutta per i conti delle grandi società quotate che in...

Borse in planata verso le nomine europee e le banche centrali : Non tolgono gli occhiali rosa, gli investitori. Nel primo giorno della settimana, infatti, i listini azionari europei hanno chiuso ancora in positivo e Wall Street ha tergiversato un po’,...

WS sostiene le Borse europee Spread : continua la discesa a 215 : In attesa che la Commissione Ue ritiri oggi la raccomandazione di procedura per debito eccessivo, ritenendo i conti pubblici italiani del 2019 in linea con il Patto di Stabilità (queste solo le aspettative), sui mercati continua la corsa ai titoli di Stato italiani, Segui su affaritaliani.it

WS sostiene le Borse europee Continua la discesa dello spread : In attesa che la Commissione Ue ritiri oggi la raccomandazione di procedura per debito eccessivo, ritenendo i conti pubblici italiani del 2019 in linea con il Patto di Stabilità (queste solo le aspettative), sui mercati Continua la corsa ai titoli di Stato italiani, Segui su affaritaliani.it

Borse europee oggi - chiusura borse asiatiche : Andamento positivo per le principali borse asiatiche. Gli investitori festeggiano, sul breve periodo, la tregua nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina raggiunta nel G20 di Osaka. Va...

Borse europee in calo - Milano a -0 - 49% : 9.27 Apertura negativa per le Borse europee, penalizzate dai timori per le tensioni sul commercio e per il rallentamento dell'economia globale. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,49% a 19.777 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 279 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,59%. Londra -0,62%, Parigi -0,71% e Francoforte -0,65%. Euro a 1,1256 dollari e 121,451 in apertura dei mercati valutari europei.

Borse europee in calo - Milano a -0 - 62% : 9.45 Apertura in ribasso per le Borse europee, che avviano la settimana continuando a risentire delle tensioni sul commercio. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,62% a 19.679 punti. Margine Btp-Bund tedesco in rialzo a 290 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,68%. Londra -0,81%, Parigi -0,69% e Francoforte -0,56%. Euro a 1,1175 dollari e 120,927 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Spread in area 290. Borse europee giù dopo minacce dazi Usa al Messico : Gli indici del Vecchio Continente hanno imboccato la strada del ribasso sulle rinnovate tensioni commerciali internazionali. Questa volta le minacce di nuovi dazi riguardano il Messico. Trump ha deciso che se il Paese non combatterà l'emigrazione clandestina verso gli Usa, saranno imposti dazi fino al 25 per cento...

Pil italiano giù su base annua : -0 - 1%. Le Borse europee aprono in calo : Il Pil tendenziale nel primo trimestre del 2019 è tornato negativo (-0,1%) come non accadeva dal quarto trimestre del 2013. Lo rende noto l'Istat nell'ultima stima sul Prodotto interno...