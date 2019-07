Bolsonaro ha già accelerato la deforestazione dell’Amazzonia

Fonte : wired

(Di venerdì 26 luglio 2019) La foresta Amazzonica (foto: CARL DE SOUZA/AFP/Getty Images) Da tempo la superficie della foresta amazzonica non diminuiva a un ritmo così frenetico come quello che ha preso da quando Jairè diventato presidente del Brasile. Secondo l’Inpe, l’Istituto nazionale di ricerche spaziali – che si basa su misurazioni e immagini satellitari affidabili al 90% – dall’inizio dell’anno ad oggi si sono persi circa 3700 km² di foresta, pari a circa un quinto del Galles; 1250 di questi sono scomparsi solo nei primi 22 giorni di luglio. Il dato mostra un aumento superiore al 100% rispetto allo stesso periodo l’anno scorso ed è uno dei peggiori negli ultimi anni. Secondosi tratterebbe di fake news. “Io credo alla realtà e la realtà mi dice che se tutti i dati sullafossero veri, l’Amazzonia non esisterebbe più. Invece esiste ed è in ...

