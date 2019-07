Boca | De Rossi brucia le tappe | l’episodio durante l’allenamento scatena i tifosi

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) E’ iniziata ufficialmente l’avventura con la maglia delJuniors per il centrocampista Daniele De, il calciatore hato lee nonostante il lungo viaggio ha deciso di esibirsi in una partitella pomeridiana sette contro sette con i compagni. Per il calciatore ex Roma bagno di folla all’aeroporto della capitale argentina, visite mediche di routine, passeggiata nel complesso della Bombonera con il segretario generale Christian Gribaudo e il direttore tecnico Burdisso, poi appunto l’amichevole. Maglietta verde e pantaloncini corti, in campo con Tevez e Villa ha provato subito ad ambientarsi con il gruppo, Decome riporta Olé è sembrato sempre molto attivo, efficace nell’opera di interdizione, in una giocata ha mandato a terra Eduardo Salvio poi subito le scuse. De, slitta la presentazione con il: le prime parole ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? #DeRossi è atterrato in Argentina: sta per iniziare l'avventura al Boca Juniors ?? - pisto_gol : De Rossi al Boca è una scelta di vita e di calcio rivoluzionaria e affascinante. Suerte, Capitan Futuro ?? - tancredipalmeri : Occhio è partito il tam tam per radunare tifosi del Boca alle 6.30 di mattina all’aeroporto di Buenos Aires per acc… -