Blood Opera Crescendo | su Kickstarter è iniziata la campagna di crowdfunding

(Di venerdì 26 luglio 2019) Lo studio di sviluppo italiano Kibou Entertainment ha recentemente creato unadedicata al suo nuovo gioco,. Secondo quanto dichiarato dal team, il gioco è un'avventura RPG investigativa in pixel art ambientata nell'era barocca e con meccaniche ispirate alle serie Ace Attorney e Persona.La storia ruota attorno ad un direttore d'orchestra e compositore di talento caduto in disgrazia alle prese con dipendenze, manie di grandezza e un assassino che trasforma esseri umani in strumenti musicali. Starà a voi indagare su questi terribili omicidi andando a caccia di indizi sparsi per la città. Durante specifiche fasi saranno disponibili anche dialoghi a scelta multipla, la cui scelta potrà mettere in serio pericolo il protagonista.Oltre a dialoghi, esplorazione e indizi da trovare, nel gioco saranno presenti alcuni minigame che vi consentiranno di ...

