Bitter Sweet – Ingredienti d’amore | Ozge Gurel torna in Italia FOTO

Bitter Sweet anticipazioni : Demet e il fratello apprendono le nozze di Ferit e Nazli : Grande colpo di scena in arrivo nelle prossime puntate della serie televisiva “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, che sta avendo un grande successo anche in Italia. Ferit Aslan dopo aver convinto Nazli Piran a sposarlo per poter vincere l’affidamento del nipote Bulut, porterà avanti una vera e propria messinscena. Il ricco imprenditore senza il consenso della cuoca, farà sapere durante un conferenza stampa importante che a breve convolerà a ...

Bitter Sweet dal 29 luglio al 2 agosto : scontro tra Demet e suo marito per l'aborto della donna : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”. Nel corso della messa in onda che andrà dal 29 luglio al 2 agosto, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno; primo tra tutti il litigio tra Nazli e Ferit, dopo la scoperta da parte dell’uomo del coinvolgimento della ragazza nella questione delle foto che hanno influenzato il giudice circa l'adozione di ...

Bitter Sweet - anticipazioni 36° episodio : l'Aslan e la Piran scatenano la gelosia di Deniz : I fan dello sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” nella puntata in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset il 29 luglio 2019, assisteranno al tanto atteso riavvicinamento tra Nazli Piran e Ferit Aslan, grazie alla loro collaborazione lavorativa. La cuoca dopo aver realizzato il suo sogno nel cassetto aprendo un ristorante insieme alla sua amica Manami e al suo ex titolare, scatenerà la gelosia di Deniz. Quest’ultimo nel ...

Bitter Sweet - anticipazioni 35^ puntata : la polizia ferisce Hakan durante un raid : Torna l'appuntamento con le novità di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv turca che ogni giorno colleziona quasi 2 milioni e mezzo di telespettatori su Canale 5. Gli spoiler sulla 35^ puntata, che i fans avranno modo di vedere venerdì 26 luglio, rivelano che Hakan Onder sarà in pericolo per colpa di Demet. Quest'ultima metterà la polizia alle calcagna del marito in seguito alla sua denuncia. Nazli Piran e Manami, invece, saranno in ...

Bitter Sweet Anticipazioni Turche : Deniz teme di perdere Nazli : Deniz ha svelato il segreto di Nazli a Ferit e ora teme che la ragazza scopra che è stato lui a metterla nei guai con l'architetto.

Bitter SWEET/ Anticipazioni 25 luglio : Deniz e Ferit - scintille a casa di Nazli : BITTER SWEET, Anticipazioni 25 luglio: Deniz parlerà? Guai per Hakan, denunciato dalla moglie mentre Deniz decide di proteggere Nazli...

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di venerdì 26 luglio 2019 : anticipazioni trentacinquestima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda venerdì 26 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5: puntata scoppiettante: a polizia irrompe e nel magazzino dove si trova Hakan, che viene colpito ad un braccio… Nonostante l’incidente che gli è occorso, Hakan riesce comunque ad arrivare in tempo al servizio fotografico organizzato da Demet… Nazli vede finalmente realizzato il suo ...

Bitter Sweet Anticipazioni 26 luglio 2019 : Hakan coinvolto in una sparatoria per colpa di Demet : Demet ha denunciato suo marito e l'uomo deve affrontare una sparatoria con la polizia. Nazli intanto inaugura il suo ristorante.

Bitter Sweet/ Anticipazioni 25 luglio : la grande rivelazione arriverà? : Bitter Sweet, Anticipazioni 25 luglio: Deniz parlerà? Guai per Hakan, denunciato dalla moglie mentre Deniz decide di proteggere Nazli...

Bitter Sweet - Tredicesima Puntata : Asuman Vuole Togliersi la Vita! : Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore, Trama Tredicesima Puntata: Asuman Vuole farla finita! Nazli comprende che Pelin è una persona malvagia. La chef sotto ricatto di Hakan, Vuole divorziare da Ferit! Anticipazioni Bitter Sweet, Trama Tredicesima Puntata: Ferit organizza una vera proposta di matrimonio alla sua adorata Nazli, ma qualcosa non va come previsto! Asuman viene salvata per un pelo da Deniz! Ferit è in ufficio con Engin. ...

Bitter Sweet - Ferit annuncia così il matrimonio con Nazli : Demet e Deniz sconvolti : Anticipazioni Bitter Sweet, Nazli e Ferit si sposano Siamo arrivati a uno dei momenti più belli di Bitter Sweet perché finalmente Nazli e Ferit si sposano. No, non sarà un vero matrimonio e sapete tutti che di mezzo c’è la vita di Bulut – Azlan ha intenzione di sposarsi per portarselo a casa e toglierlo […] L'articolo Bitter Sweet, Ferit annuncia così il matrimonio con Nazli: Demet e Deniz sconvolti proviene da Gossip e Tv.

Bitter Sweet - spoiler del 26 luglio : apre il ristorante della Piran e di Manami : Nuovo appuntamento con le anticipazioni riguardanti il prossimo episodio di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ e che andrà in onda venerdì 26 luglio nel consueto orario delle 14,45 su canale 5. Deniz, venuto a conoscenza del segreto di Asuman e Nazli dalla ex fidanzata Alya, ha deciso di non dire nulla a Ferit, in modo da proteggere la giovane cuoca, la quale nel frattempo sta organizzando insieme a Manami l’inaugurazione del nuovo locale. Aria ...

Bitter Sweet - anticipazioni : NAZLI in una cella frigorifera. Chi la salverà? : Non tutti i personaggi di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore saranno felici per l’improvviso matrimonio tra Ferit (Can Yaman) e NAZLI (Ozge Gurel); tra i più delusi ci sarà, ad esempio, la perfida Demet Onder (Alara Bozbey) che cercherà di sabotare l’imminente unione usando i suoi soliti e vili sotterfugi. Facciamo quindi un po’ di chiarezza su questa storyline… Bitter Sweet, news: Ferit chiede a NAZLI di sposarlo ...

Bitter Sweet - spoiler al 2 agosto : Bulut - impaurito da Hakan - chiede aiuto a Nazli e Aslan : Nuovo appuntamento con Bitter Sweet, la serie tv che sta appassionando sempre più telespettatori su Canale 5. Gli spoiler delle puntate in onda da lunedì 29 luglio a venerdì 9 agosto, svelano che Bulut vivrà attimi di puro terrore quando ascolterà un violento litigio tra Hakan Onder e Demet, tanto da chiedere l'intervento di Nazli Piran e Ferit Aslan. Bitter Sweet: Nazli inaugura il ristorante Le anticipazioni di Bitter Sweet in programma dal 29 ...