Beppe Sala | Mai con Di Maio ma dopo le elezioni sì ad un' alleanza con M5s

Processo Expo - Beppe Sala condannato a 6 mesi : Il sindaco di Milano Beppe Sala è stato condannato oggi a 6 mesi di carcere per falso materiale e ideologico nell'ambito del Processo sulla cosiddetta Piastra Expo.Secondo l'accusa, il primo cittadino avrebbe retrodatato due verbali relativi alla commissione aggiudicatarie della gara sulla Piastra. Una retrodatazione di 13 giorni, compiuta in concorso con il manager Angelo Paris, che sarebbe servita a non dover rifare la gara e mettere quindi ...

Il sindaco di Milano Beppe Sala condannato a sei mesi per Expo. Lui : "Non lascio" : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex ad di Expo, è stato condannato a semi mesi di reclusione, convertiti in pena pecuniaria di 45 mila euro, nel processo milanese in cui era imputato per falso materiale e ideologico per la presunta retrodatazione di due verbali con cui, nel maggio del 2012, sono stati sostituiti due componenti della commissione di gara per l’assegnazione del maxi appalto per la Piastra dei servizi ...

Beppe Sala all'Espresso : "Il Pd non basta più - serve un nuovo partito" : “Io vorrei una sinistra più determinata e, per quanto riesco, sto cercando di portare il mio contributo. I giovani sentono poco la politica. Purtroppo sentono ancora meno il Pd, visto come un partito vecchio e litigioso. Ma questo ci mette davanti a una grande opportunità. Non ci sono alternative. O il Pd riesce a cambiare rapidamente pelle e a presentarsi come un partito più moderno che affronta seriamente i temi ...

Milan e Inter : "San Siro distrutto. Nuovo stadio accanto al vecchio". Ma Beppe Sala non ci sta : "È nostro" : Milan e Inter costruiranno un Nuovo stadio. A dare la notizia il presidente rossonero Paolo Scaroni e l'ad nerazzurro Alessandro Antonello, entrambi a Losanna nella delegazione della candidatura di Milano-Cortina per i Giochi invernali 2026. "Facciamo un Nuovo San Siro accanto al vecchio, nella stes

Pride Week a Milano - Beppe Sala indossa i calzetti arcobaleno : Giorgia Baroncini In occasione della settimana dedicata all'orgoglio Lgbt, il primo cittadino ha pubblicato sui social una foto con i calzetti a strisce Seduto su una poltrona rossa a palazzo Marino, sorridente e con i calzetti arcobaleno. È stato immortalato così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, alla vigilia della settimana per i diritti Lgbtq+. Uno scatto che lo stesso primo cittadino ha pubblicato sui suoi profili social per ...

Matteo Salvini : "I miei figli sono 60 milioni di italiani". E Beppe Sala : "Non lo voglio nemmeno come zio" : "I miei figli sono 60 milioni di italiani" ha detto Matteo Salvini commentando la procedura d'infrazione minacciata da Bruxelles. Ma Giuseppe Sala non ci sta: "Non lo vorrei neppure come zio" ha replicato immediatamente. Il sindaco di Milano sembra non aver gradito la battuta del vicepremier che dic