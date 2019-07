Bendinelli | sono sconcertato | provo dolore

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2019) Roma – “Apprendo con sconcerto ela notizia dell’omicidio di un giovane carabiniere, avvenuta questa notte a Roma per mano di due nordafricani: mi auguro che gli assassini siano consegnati alle forze dell’ordine e processati al piu’ presto. Ci tengo inoltre a esprimere tutta la mia solidarieta’ alla famiglia del giovane vice brigadiere e all’Arma tutta, per questa terribile perdita”. Cosi in una nota l’onorevole Davide, coordinatore di Forza Italia in Veneto. L'articoloproviene da RomaDailyNews.

