Belen e Stefano di nuovo genitori? Le foto della coppia spiazzano i fan

Belen e Stefano - tutto pronto per il secondo figlio : Navigano da settimane nelle acque di Ibiza tra amore sconfinato e passione alle stelle, dolcezze e coccole con il figlio Santiago e sguardi sognanti e innamorati. Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno trascorrendo l’estate al largo… da tutti. Solo loro tre felici. Nei sogni della coppia che si è ritrovata c’è anche il secondo figlio. E dalle immagini pubblicate dal settimanale Gente pare già che ci siano delle curve ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Video coccole in spiaggia e 'volo' per Santiago : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la vacanza a Ibiza continua. coccole in spiaggia per la coppia e 'volo' in acqua per Santiago

Belen RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO/ Foto : 'Un quadro perfetto - disegno dell'amore' : BELEN RODRIGUEZ e STEFANO De MARTINO innamorati pazzi. Sul web una Foto scatena il web: 'Siete bellissimi, la famiglia perfetta'

Belen Rodriguez e Stefano De Martino volano innamorati a Ibiza con il jet privato : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono innamoratissimi e, come all'inizio del loro matrimonio, sono tornati a Ibiza insieme al piccolo Santiago. Ma questa volta a bordo di un jet privato, per trascorrere il resto dell’estate. Giornate indimenticabili, quelle della famiglia De Martino, che riunita soltanto da pochi mesi dopo un lungo distacco, si mostra oggi più felice e affiatata che mai. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra ...

Stefano De Martino - passione irrefrenabile : davanti al lato B di Belen non si contiene : Appare evidente che Belen e Stefano De Martino dopo 2 anni di matrimonio e 4 di separazione abbiano capito che non riescono a stare l’una senza l’altro. Un amore e una passione fortissimi quelli che legano i genitori di Santiago, tornati insieme da poco e ogni giorno più innamorati. Lo dimostrano le ultime immagini caricate nei rispettivi profili social, quelli con cui aggiornano quotidianamente i fan con foto di coppia e di famiglia e fanno ...

Stefano e Belen sempre più innamorati : "Il disegno dell’Amore" - : Francesca Galici Che siano felici e innamorati ormai si è capito ma Belen e Stefano vogliono gridarlo al mondo a ogni occasione utile attraverso i loro social, dove l'ultima foto condivisa da Belen ha incantato i loro seguaci Chi continua a dire che le minestre riscaldate non sono buone probabilmente non sta seguendo l'evoluzione della famiglia De Martino-Rodriguez. Belen e Stefano sono sempre più innamorati e felici in vacanza con ...

Stefano De Martino - Belen fa una confessione e stupisce con una foto : Belen Rodriguez fa una confessione inaspettata su Stefano De Martino Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono inseparabili. La crisi e la rottura tra i due sembra un ricordo lontano anni luce, dimenticato nella memoria. I due conduttori sono ritornati a brillare e sui social traspare chiara come l’acqua la loro felicità. In questi giorni Belen e Stefano stanno trascorrendo dei momenti di relax a Ibiza con il figlio Santiago e gli amici. ...

Stefano non si contiene e morde il lato b di Belen - : Ludovica Marchese Belen riprende Stefano mentre è assopito sul suo lato b scultoreo, ma la tentazione è tropo forte e Stefano non perde l’occasione di darle un morsetto affettuoso Dopo il tanto atteso riavvicinamento, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si stanno godendo una vacanza super romantica, condividendo con i follower ogni istante della loro estate piena d’amore, di sorrisi e di spensieratezza. Una complicità che la coppia ...

Santiago - la barca da 280.000 euro di Belen e Stefano De Martino - : Francesca Galici Quando fanno una cosa, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono abituati a farla bene, per questo motivo hanno scelto di acqistare un'imbarcazione extra lusso della tradizione campana per suggellare il loro ritorno di fiamma Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno presentato la loro nuova imbarcazione sui social solo pochi giorni fa. Il Santiago (è così che si chiama) ha stupito tutti per la sua eleganza e ...