Basket | tutti i nuovi acquisti dell’Olimpia Milano Obiettivo concreto | i playoff di

Fonte : oasport

(Di venerdì 26 luglio 2019) Gli ultimi in ordine tempo sono Michael Roll e soprattutto Shelvin Mack. La nuova Olimpiadi Ettore Messina continua a prendere forma ed i lavori di assestamento del roster per il neo allenatore/presidente milanese non sono ancora terminati. Si attende ormai da settimane l’ufficialità di Sergio Rodriguez e soprattutto bisognerà capire il futuro di Mike James e James Nunnally. Finora gli arrivi in casasono stati cinque. Oltre ai due sopra citati, si sono aggiunti anche l’ala Aaron White e gli italiani Riccardo Moraschini e Paul Biligha. Sicuramente il colpo ad effetto è quello di Shelvin Mack, reduce da otto stagioni in NBA, l’ultima con la maglia dei Memphis Glizzlies ad otto punti di media. Si tratta di un playmaker, proprio il ruolo che ricopre anche Mike James, ma i due hanno assolutamente le caratteristiche per giocare insieme. Roll è uno specialista ...

