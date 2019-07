Basket | Nicolò Melli ha firmato il contratto con i New Orleans Pelicans | da ottobre

Basket - Mondiali 2019 : come cambierebbe l’Italia senza Nicolò Melli? Le soluzioni tattiche a disposizione di Sacchetti : Ormai è l’argomento di questi giorni: la possibile assenza di Nicolò Melli ai Mondiali di Cina 2019. I postumi dell’operazione al ginocchio sono in continua fase di valutazione da parte dello staff azzurro, ma non filtra ottimismo dalle parti degli ambienti della Nazionale in merito alla presenza del giocatore da poche settimane firmato dai New Orleans Pelicans, in NBA. Per il momento l’intenzione di coach Meo Sacchetti è di ...

Mondiali Basket 2019 – Nicolò Melli operato al ginocchio - rischia il forfait dalla Nazionale : c’è lo zampino dei Pelicans? : Nicolò Melli si è sottoposto ad un intervento al ginocchio e rischia di saltare i Mondiali di Basket 2019 con l’Italia: potrebbe esserci lo zampino dei Pelicans dietro la tempistica della decisione Nelle ultime ore l’ItalBasket ha comunicato che Nicolò Melli ha deciso di sottoporsi ad un intervento di pulizia al ginocchio destro che lo costringerebbe a saltare il training camp di Pinzolo (23/29 luglio) in vista dei Mondiali di Basket 2019, ...

Basket : Nicolò Melli salta il training camp dell’Italia a Pinzolo - verso i Mondiali - per i postumi di un intervento al ginocchio : Nicolò Melli non farà parte del training camp dell’Italia di coach Meo Sacchetti che, a Pinzolo (23-29 luglio), comincerà la preparazione verso i Mondiali di Cina 2019. La decisione è stata presa in accordo tra il giocatore, lo staff medico della Nazionale e il commissario tecnico azzurro Melli ha infatti subito un intervento al ginocchio al termine della stagione in Turchia, con il Fenerbahce, già programmato da tempo. Le condizioni del ...

Basket - Nicolò Melli vola in NBA! L’italiano lascerà il Fenerbahce e firmerà un contatto biennale ai New Orleans Pelicans! : Nicolò Melli giocherà la prossima stagione in NBA! La notizia arriva da una fonte assolutamente autorevole come l’editorialista di ESPN Adrian Wojnarowski, secondo il quale il 28enne azzurro firmerà un contratto biennale per legarsi ai New Orleans Pelicans. L’approdo nel campionato statunitense rappresenterà il perfetto coronamento di un percorso iniziato nel 2015 con la partenza da Milano, direzione Germania: con il Brose Bamberg, ...