Bari | Pastificio Granoro nuovo sponsor | accordo biennale

Fonte : calcioefinanza

(Di venerdì 26 luglio 2019) La marcia trionfale dell’SSC, che vedrà quest’anno i biancorossi protagonisti in Serie C verso il ritorno nel calcio che conta, avrà unsostenitore della Puglia d’eccellenza: sarà infatti iluno dei Topdel sodalizio del presidente Luigi De Laurentiis ad accompagnare e sostenere la stagione calcistica 2019/2020 dei baresi. Led … L'articolo

EPAS_Bitonto : La marcia trionfale dell’Ssc Bari, che vedrà quest’anno i biancorossi protagonisti in serie C verso il ritorno nel… - Ilikepuglia : Granoro top sponsor dell'SSC Bari: il pastificio pugliese insieme ai biancorossi per il prossimo campionato di Lega… - Ilikepuglia : Corato, la campionessa di calcio Barbara Bonansea visita il pastificio Granoro. VIDEO -