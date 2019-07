BARBARA DE ROSSI ' Ho subito le corna' | poi la dichiarazione d' amore a Simone Fratini

Fonte : ilsussidiario

(Di venerdì 26 luglio 2019)Desi racconta a Io e Te confessando di essere stata tradita: 'ho, ma non mi sono vendicata...'.

Ingestibile79 : @pierluigidiaco 'Io e te' è un programma leggero e tale deve rimanere. Per altri argomenti ci sono già i tg, i prog… - JackMagico : Fossi la Rai penserei a Barbara De Rossi per una nuova fiction un nuovo programma e perché no anche per ol Festival… - incaxxatonero : RT @a_den2017: RICEVO E INOLTRO LILLY RESTITUITA A 1 MESE DALL’ADOZIONE PERCHÉ 'TROPPO GIOCOSA'. UNA CAGNOLINA CHE HA GIÀ SOFFERTO SERVE AD… -