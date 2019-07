Bambino di quattro anni vede una foto di Lady Diana e inizia a raccontate cose sulla sua

Napoli - Bambino di quattro anni muore annegato in piscina durante un matrimonio : È morto annegato durante un matrimonio a Pozzuoli. A perdere la vita è un bambino di quattro anni della provincia di Caserta: secondo una prima ricostruzione, durante i festeggiamenti si è allontanato dai genitori e si è tuffato nella piscina del ristorante, dove c’erano anche altri bambini. Il bambino è stato visto da un’animatrice, che l’ha portato fuori dall’acqua e ha provato a rianimarlo. Il piccolo è stato subito ...

Wendy e Kobe - i bagnini a quattro zampe salvano un Bambino di 7 anni : Francesca Bernasconi Un bambino stava annegando a Tarquinia, i cani si gettano in mare e lo salvano. Erano in servizio da 24 ore Una giornata al mare che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, se non fosse stato per due bagnini molto speciali. La scorsa domenica, un colpo di vento aveva fatto volare in mare aperto il materassino di un bimbo di 7 anni, che si trovava al Lido di Tarquinia, in provincia di Viterbo, in compagnia dei ...

Bambino di quattro anni muore annegato a Mirabilandia : Un Bambino di quattro anni è morto dopo essere annegato al Mirabeach, nel parco acquatico di Mirabilandia. Le indagini sono in corso. Un Bambino dell'età quattro anni, che si trovava all'interno del Mirabeach, che è il parco acquatico di Mirabilandia, è deceduto nel corso del primo pomeriggio, con ogni probabilità in seguito e per via di un annegamento. Vale subito la pena specificare come il susseguirsi degli eventi vada ancora ...

