Autonomia : Finco (Lega) - ‘amareggiato da inviti su Fb a boicottare prodotti veneti’ : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) – ‘Sono davvero amareggiato dal fatto che un dibattito serio e importante come quello sull’Autonomia sia stato sbeffeggiato da alcuni cittadini calabresi sui social in questo modo, con toni offensivi nei confronti del nostro presidente Zaia, del nostro territorio e dei nostri prodotti”. Così Nicola Finco, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Veneto, commenta la polemica ...