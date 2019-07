Asteroide passato inosservato | ha sfiorato la terra

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 26 luglio 2019) Claudio Carollo Undel diametro tra i 57 e 130 metri èa meno di 80mila kilometri dallasenza che nessun telescopio se ne accorgesse D'accordo che si tratta di un fenomeno frequente, ma questo non l'abbiamo proprio visto. Unè spuntato dal nulla sfiorando lasenza che nessun telescopio se ne accorgesse fino a qualche ora prima del suo passaggio, quando, eventualmente, sarebbe stato troppo tardi per correre ai ripari. Il 2019 OK è transitato accanto allaa una distanza eccezionale di meno di 80mila km ed è stato rilevato dall’Osservatorio brasiliano Sonear quando era già vicinissimo al nostro pianeta per esser poi tenuto sotto osservazione dalla rete di telescopi Asas-Sn. Anche se gli esperti assicurano che sia stato un episodio senza rischi per il globo, le dimensioni dell'stimate nell'ordine di 57-130 metri di diametro ...

