Arrow 8 | torna Moira Queen ma saluta Felicity Smoak | anticipazioni ultima stagione

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 26 luglio 2019) “Per me è stato tristere a fare l’ottavadi, NdR senza di lei. Mi piace quel che stiamo facendo ma mentirei se non dicessi che mi mancava qualcosa, senza di lei lì”: così Stephen Amell ha commentato com’è stato girare l’ottava edella serie di cui è protagonista,appunto, senza Emily Bett Rickards, l’attrice che dava un volto anel serial dalla prima alla settima. Ma l’assenza della Rickards non è l’unica novità dellafinale della serie prodotta da CW perché dovrebbere per una breve apparizione pure Susanna Thompson, che ha interpretato, la madre di Oliver. LEGGI ANCHE: Stephen Amell: infortunio molto doloroso sul set della settimadi8, il ritorno ditrama primo episodioè morta in un ...

3cinematographe : #Arrow - Stagione 8: #SusannaThompson torna nei panni di Moira Queen - Nadinele__94 : #Arrow 8: Susanna Thompson torna per il primo episodio - talkymedia : Arrow 8: Susanna Thompson torna per il primo episodio -