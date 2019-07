Arriva il trailer del tour di Renato Zero per il nuovo album al via dal 1° novembre

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 26 luglio 2019) Ildeldianticipa ilin uscita il 30 settembre. Ed è così che il Re dei Sorcini stuzzica la curiosità dei suoi fan che non attendono altro se non il suo ritorno, che ha già in programma per il giorno del suo 69° compleanno. Nei nuovi concerti al via dal 1°al Palazzo dello Sport di Roma ci sarà spazio per la musica delprodotto da Trevor Horn ma anche per quella del suo repertorio, che il suo pubblico attende dal 2016 dopo la parentesivskij che ha pensato per i suoi primi 50 anni di carriera. Lunghissimo il calendario dei live che ha già inanellato un sold out dopo l'altro, con ultima data in programma al Palaflorio di Bari e già raddoppiata, in modo da consentire a più fan di partecipare all'evento in Puglia. La band sarà quella delle grandi occasioni, con il ritorno sul palco di Phil Palmer che ha suonato anche ...

