Another Life è fantascienza vista e rivista fino alla nausea

Fonte : wired

(Di venerdì 26 luglio 2019) https://www.youtube.com/watch?v=jBOABSos1pc Un misterioso manufatto cristallino compare sulla Terra e un team di astronauti viene spedito nello spazio, verso la costellazione del Cane maggiore, in cerca di risposte sulle intenzioni della civiltà extraterrestre che lo portato lì silenziosamente: è, in breve, la trama di, serie originale Netflix disponibile dal 25 luglio sulla piattaforma streaming che, in dieci episodi, segue il capitano Niko e il resto dell’equipaggio della Salvare avventurarsi su pianeti sconosciuti a caccia di alieni. La trama ricalca quella di decine di film e serie a metà tra hard Scif-fi e horror e incentrati sul primo contatto con una forma di vita aliena che sta per rivelarsi amichevole od ostile come Arrival, Epoch e un’altra produzione firmata Netflix, Nightflyers. Protagonista, nei panni di un capitano emotivo, manesco e più interessato a tornare ...

Serena_Pittino : Ho appena aggiunto Another Life (20... alla mia raccolta! #tvtime - _ShadyGirl_11 : Ho appena guardato l’episodio S01E01 di Another Life (20...! #tvtime - _ShadyGirl_11 : Ho appena aggiunto Another Life (20... alla mia raccolta! #tvtime -