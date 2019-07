Angela Nasti | la verità su Alessio Campoli | ' Non ci volevo stare | a Ibiza non mi mancava'

Angela Nasti : “Non provavo nulla per Alessio Campoli - ma lo sceglierei ancora. Amo Kevin Bonifazi” : Parla la tronista di Uomini e Donne, che su Witty racconta perché ha deciso di rompere con Alessio pochi giorni dopo l'uscita dalla trasmissione. Da subito, la Nasti si sarebbe resa conto di non provare nulla: "Non volevo stare con lui". Malgrado ciò, lo sceglierebbe ancora. Ora, si dice "innamorata folle" del fidanzato Kevin Bonifazi.Continua a leggere

Alessio Campoli ammette : “Mi sento preso in giro da Angela Nasti” : Uomini e Donne: Alessio Campoli commenta la nuova relazione di Angela Nasti Alessio Campoli, insieme agli altri ex protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne è stato intervistato da Raffaella Mennoia per Witty Tv per raccontare la sua versione dei fatti sulla fine della relazione con Angela Nasti. L’ex corteggiatore ha dichiarato di trovare abbastanza strana l’intera faccenda, in quanto con la giovane influencer non ...

U&D spoiler - Angela Nasti a Witty Tv : 'La storia con Alessio per me non è mai iniziata' : Venerdì 26 luglio, su Witty Tv, saranno pubblicate le interviste esclusive che hanno rilasciato i 4 protagonisti di Uomini e Donne che si sono detti addio poco tempo dopo la scelta. Se Giulia Cavaglià ha confermato che è il presunto tradimento di Manuel Galiano è il motivo della loro rottura, Angela Nasti ha ammesso che per lei la relazione con Alessio Campoli non è mai davvero iniziata. Angela e Alessio si confessano dopo la rottura È una ...

Kevin Bonifazi - fidanzato di Angela Nasti - avrebbe scambiato chat piccanti con altre fan : Angela Nasti e Kevin Bonifazi hanno ufficializzato la loro relazione, pubblicando su Instagram le prime foto insieme. La coppia si trova ancora ad Ibiza, luogo in cui si è conosciuta qualche settimana fa, poco dopo la rottura di lei con Alessio Campoli, il corteggiatore da lei scelto a Uomini e donne. Dato che le voci si erano fatte insistenti, suffragate anche da foto scattate da qualche fan a Napoli o nell'isola spagnola, l'ex tronista ha ...

U&D - Angela Nasti posa con Bonifazi mentre la sorella Chiara conferma : 'Sono single' : Sembra che le sorelle Nasti non riescano ad essere felici nello stesso periodo: proprio quando Angela ha ritrovato l'amore, sua sorella Chiara è tornata single. Direttamente da Ibiza, dove sono in vacanza da qualche giorno, le due belle napoletane hanno usato i social network per informare i fan delle novità sentimentali che le riguardano: l'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram i primi selfie con Kevin Bonifazi, l'influencer ...

