Angela Nasti e Alessio Campoli parlano a Witty TV della fine della loro storia

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 26 luglio 2019) Non solo Manuel e Giulia, ma anchesono stati invitati dall’autrice di Uomini e donne Raffaella Mennoia a dire la propria verità circa larottura una volta usciti dal programma. Le prime parolenon sono delle più morbide: “In realtà non è successo nulla di particolare, usciti dal programma non ci siamo trovati, io non mi sento manco di dire è finita, perché per me non è proprio iniziata e non faccio una colpa né a me né a lui” (QUI il video).su: “Non ci volevo stare” Subito dopo la scelta i due hanno trascorso qualche giorno insieme, ma contrariamente alle aspettative non è scattato nulla da parte dell’influencer: “… Non mi sentivo infatuata di quella persona, poi uscita dal programma non ho capito nulla. Sono partita, con questa partenza mi hanno rotto le ...

