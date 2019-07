Andria | agguato di stampo mafioso in pieno centro | muore un uomo di 62 anni

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 26 luglio 2019) Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato ieri sera in Puglia, precisamente ad, in via Ospedaletto, dove intorno alle ore 22:00 si sono vissuti momenti di vera paura. Infatti, un, Vito Capogna, di 62, è stato assassinato a colpi di pistola. Secondo quanto si apprende dalla Gazzetta del Mezzogiorno, sarebbero stati almeno quattro o cinque i colpi d'arma da fuoco che hanno colpito la vittima. Si è trattato di undiin piena regola, e non sarebbe la prima volta che in città accade una cosa del genere. Le indagini per risalire agli autori dell'azione criminosa sono tutt'ora in corso. Una folla si è radunata nella zona Sembrava una serata come tante altre ieri ad, quando all'improvviso, poco dopo le 22:00, si sono uditi gli spari provenire da via Ospedaletto. In quel momento la zona era piena di gente, infatti molte persone ieri, data ...

