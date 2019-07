Anche il cervello cambia dopo il tumore | disturbi cognitivi per il 75% dei pazienti

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 26 luglio 2019) La lotta contro i tumori è nel pieno del suo sviluppo e la scienza ha fatto progressi inimmaginabili: le terapie disponibili stanno portando iladessere una malattia a lungo termine, a una cronicizzazione. Masopravvivere non è un percorso privo di ostacoli e conseguenze e un evento così dirompente non sempre si può archiviare. Può succedere infatti che le cure abbiano un corollario di effetti indesideratia distanza di tempo. Tra quelli riferiti come più difficili da affrontare ci sono quelli, che interferiscono con il “funzionamento” sociale, la qualità di vita e l’autostima. Vuoti di memoria, difficoltà di concentrazione,dell’attenzione, confusione, sono alcuni dei sintomi riferiti più di frequente.Negli ultimi 20 anni sono state raccolte prove che i ...

