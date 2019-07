Ameba mangia cervello Allarme negli Usa | un altro decesso | c' è rischio in Italia?

Fa il bagno nel lago e muore dopo pochi giorni : infettato da Ameba mangia cervello : Notizia clamorosa quella che arriva direttamente dalla Carolina del Nord: un uomo, di 59 anni, è morto perché infettato da un parassita conosciuto come ameba mangia cervello . Un nome da film horror ma, purtroppo, non si tratta di finzione: il suo nome scientifico è Naegleria foowleri e provoca infezioni rarissime e pericolosissime. L’uomo ha contratto questo parassita dopo un bagno in un lago , infettato da questo organismo. Si chiamava Eddie ...

Fa il bagno in un lago - una Ameba mangia cervello lo uccide in poche settimane : Il parassita Naegleria fowleri conosciuto come “ameba mangia cervello” fa un'altra vittima. Nella Carolina del Nord un uomo di cinquantanove anni è morto per una meningoencefalite amebica primaria dopo essere andato a nuotare in un lago. Il parassita entra nel corpo attraverso il naso, può migrare nel cervello lungo il nervo olfattivo e poi inizia a distruggere il tessuto cerebrale.Continua a leggere