Allarme sexting | il nuovo boom tra gli adolescenti

(Di venerdì 26 luglio 2019), gli esperti chiamano così foto e video che viaggiano su internet, foto hard scambiate trae non solo. Comincia spesso per scherzo, un gioco che cattura l'immaginazione all'inizio ma che alla fine ruba l'anima e magari anche la vita. La storia di Tiziana Cantone è l'esempio lampante di come la complicità dell'inizio possa diventare alla fine ricatto e la vergogna portare alla tragedia, al suicidio. I pericoli della 'rete' aumentano a dismisura soprattutto fra glinonostante la recente introduzione del reato del revenge porn, ovvero la responsabilità penale per tutti coloro che diffondono senza consenso immagini intime o video con contenuti sessuali espliciti: un fenomeno, quello del revenge porn, affrontato recentemente nel Codice Rosso, ovvero la norma che tutela le vittime di violenza domestica o di genere. Nella legge è prevista altresì la reclusione ...

