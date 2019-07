Al via le riprese di Temptation Island Vip | al timone Alessia Marcuzzi

Al via le riprese di Bella da Morire : Cristiana Capotondi sarà l’ispettrice Eva Cantini per Rai1 : La Rai è sempre alle prese con nuovi progetti e "cantieri" aperti e le novità oggi riguardano l'inizio delle riprese di Bella da Morire, il giallo in 4 serate che vede Cristiana Capotondi nei panni della protagonista. La serie scritta da Filippo Gravino, Flaminia Gressi e Davide Serino vedrà la produzione di Cattleya e Rai Fiction mentre la regia sarà affidata ad Andrea Molaioli. Nel cast di Bella da Morire, oltre alla protagonista Cristiana ...

Al via le riprese de Gli Orologi del Diavolo - la serie di Rai1 con Beppe Fiorello : trama e cast : Hanno preso ufficialmente il via le riprese de Gli Orologi del Diavolo, la serie di Rai1 con Beppe Fiorello nei panni del protagonista. Nelle scorse settimane si è molto parlato della serie perché in un primo momento si è pensato potesse finire su Canale 5 segnando l'arrivo dell'attore proprio sulla rete ammiraglia Mediaset. La notizia fu spesso smentita dalla stessa produzione della serie a pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti Rai ...

Riapre il set de Le Regole del Delitto Perfetto - al via le riprese dell’ultima stagione tra l’emozione degli attori : Per l'ultima volta, il set de Le Regole del Delitto Perfetto ha riaperto i battenti in vista della première di stagione di settembre. Sono iniziate le riprese dell'ultima stagione di How to Get Away With Murder, il legal thriller con protagonista l'attrice premio Oscar ed Emmy Viola Davis. Dal 2014 ad oggi, proprio grazie alla serie, l'attrice ha conquistato un Emmy Award per il suo ruolo di avvocato e docente di diritto penale Annalise ...

Al via le riprese di Legacies 2 : sul set Thomas Doherty come interesse amoroso di una delle gemelle? Le novità dal Comic-Con : Niente promo a San Diego per Legacies 2 le cui riprese inizieranno proprio in questo fine settimana e che, quindi, non si è mostrata durante il panel di ieri al Comic-Con 2019. Per i primi dettagli video dovremo attendere un po' ma non per le prime rivelazioni che hanno già incuriosito i fan dello spin off di The Vampire Diaries e The Originals soprattutto perché annunciati da una moderatrice di eccezione, Candice King alias Caroline Forbes ...

Prime foto del cast di We Are Who We Are con Chloë Sevigny : al via le riprese della serie di Luca Guadagnino : Le Prime foto del cast di We Are Who We Are svelano la presenza di Chloë Sevigny e tanto basta ai fan di Luca Guadagnino per uscire di testa. In queste ore si è alzato il velo sulla serie scritta e diretta dal regista italiano che si metterà a lavoro sul set già alla fine di questo mese nel nostro bel Paese. Il racconto di formazione metterà insieme due adolescenti americani di stanza in una base militare americana insieme alle loro famiglie ...

Il primo episodio di NCIS 17 sarà tutto su Ziva David : al via le riprese dei nuovi episodi : Dopo il finale shock della sedicesima stagione che ha riportato in scena a sorpresa il suo personaggio, il primo episodio di NCIS 17 sarà tutto dedicato a Ziva David. Il ritorno di Cote de Pablo nell'ultimo episodio di NCIS 16 ha aperto un enorme cliffhanger verso la diciassettesima stagione, rinnovata da CBS questa primavera. E gli showrunner della serie hanno già anticipato la presenza dell'attrice anche nei nuovi episodi, pur senza ...

Le riprese di Stranger Things 4 al via da ottobre 2019 - la conferma da un membro del cast : Che Stranger Things 4 sia già nei piani di Netflix è piuttosto scontato, soprattutto considerando il finale della terza stagione e quella scena post-credits che apre nuovi scenari sulla sorte di uno dei protagonisti della serie. E nonostante non sia ancora arrivato un annuncio ufficiale da parte di Netflix, a confermare il rinnovo della serie dei fratelli Duffer c'è ora la dichiarazione di un membro del cast, che indica anche il prossimo ...

Al via le riprese de La Vita Promessa 2 con Arturo Muselli - Sangueblu di Gomorra : la messa in onda slitta alla primavera 2020? : alla presentazione dei palinsesti Rai è stato annunciato il ritorno de La Vita Promessa 2, la fiction con Luisa Ranieri che tanto successo ha riscosso lo scorso anno. A quanto pare, però, la messa in onda non è prevista molto presto visto che proprio in questi giorni stanno andando in scena le riprese dei nuovi episodi della fiction che terrà impegnato il pubblico per ben tre serate. Tutto lascia pensare che la messa in onda slitterà alla ...

Al via le riprese di Arrow 8 con Katherine McNamara regular : primi ciak per l’ultima stagione della serie : Stephen Amell è pronto per il gran finale e per l'ultima volta si è ritrovato davanti il primo ciak di stagione: Arrow 8 sta prendendo forma e sarà l'ultimo capitolo della serie. L'Arrowverse è destinato a cambiare e mentre in molti sono convinti che ci sarà presto uno spin off magari dedicato proprio alla figlia Mia, e non solo, gli altri sono pronti a chiudere questo capitolo prima che tutto si rovini. La stagione è ufficialmente iniziata e ...

Al via le riprese di Riverdale 4 col tributo a Luke Perry : prima foto del cast : Le riprese di Riverdale 4 sono appena iniziate. La quarta stagione del teen drama sarà completamente diversa dalle precedenti, in parte perché verrà girata dopo la morte di Luke Perry. La star ha interpretato Fred Andrews, padre del protagonista Archie, un personaggio molto importante all'interno della serie, descritta come figura paterna dai giovani attori. L'attore è deceduto nel marzo scorso, in seguito a un grave infarto che lo aveva ...

Al via le riprese della fiction su Enrico Piaggio - : L'attore Alessio Boni interpreta Enrico Piaggio. Nel acst anche Violante Placido, Francesco Pannofino e Roberto Ciufoli Rai Raffaello Binelli ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/07/08/al-via-le-riprese-della-fiction-su-Enrico-Piaggio/fiction Rai su PiaggioSono partite le riprese Persone: ...

Al via le riprese della quarta stagione de La Casa di Carta : “C’è ancora molto da dire” : La quarta stagione de La Casa di Carta è già in produzione: la serie cult di Netflix proseguirà con almeno un'altra stagione, visto che da quando la piattaforma ha deciso di rinnovarla ed investire un grosso budget sulla saga dei rapinatori della Zecca spagnola ha previsto la realizzazione di altri due capitoli. Alex Pina, lo showrunner della serie, ha spiegato in conferenza stampa a Madrid, presentando la terza stagione, che le avventure ...

Al via le riprese di Dark 3 - la prima foto del cast e new entry sul set dell’ultima stagione : Con la seconda stagione appena approdata su Netflix, la produzione ha annunciato l'inizio delle riprese di Dark 3, confermando di fatti che si tratta dell'ultimo ciclo di episodi per la serie TV tedesca. Le prime anticipazioni giungono dall'Hollywood Reporter che ha svelato anche la foto del cast pronto a tornare al lavoro. I creatori, Jantje Friese e Baran bo Odar, hanno promesso ai fan che Dark 3 che daranno un finale ...

«Fast and Furious» : al via le riprese del nono capitolo : E SE NON FOSSE STATO PAUL WALKER?IL REMAKEGLI INCASSIGLI ESORDI DI PAULE LA PATENTE? IL MISTERO DEL NOME DI VIN LE AUTO DA CORSAIL CAMMEO DI ROB COHENCHE CI FA BRUCE LEE? LA COLONNA SONORAI RAPPER INFILTRATIL'AUTO (VERA) DI PAUL WALKERDA ROSSE A GIALLEL'ANTI-PAUL WALKERLA CRITICALA CASA DI SYLVESTER STALLONEARRIVA LA GIULIETTAMANGA E ANIMEL'AUTO AD HOCLA FRASE PRESA IN PRESTITO«Un miracolo». Vin Diesel, nel piccolo video che, lunedì sera, ha ...