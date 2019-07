Aida | Verdi nel mirino del politicamente corretto

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 26 luglio 2019) Roberto Vivaldelli Il soprano americano Tamara Wilson, che interpretaall'Arena di Verona - la sua ultima apparizione è prevista per domenica - ha annunciato di non voler essere truccata di nero. E scoppia il caso L'ideologia delnon risparmia nessuno: cartoni animati, serie tv, videogiochi, musica, film e ora anche un capolavoro come l', l'opera in quattro atti di Giuseppe, basata sul libretto di Antonio Ghislanzoni. A mettere in discussioneè il soprano americano Tamara Wilson, che su twitter annuncia: "Non voglio essere un ingranaggio in un meccanismo di razzismo istituzionalizzato". Il soprano non vuole truccarsi di nero perché a suo dire questo offenderebbe le persone di colore. Come riporta La Stampa, il diktat della primadonna diventa un problema per l'Arena di Verona, dove Wilson è scritturata per tre recite dell'opera ...

