Accoltella l' ex e poi cerca di uccidersi nel parcheggio del centro commerciale

Chiede rapporto non protetto - poi Accoltella prostituta : la confessione in videochiamata : Un pregiudicato di 41anni ha accoltellato e ferito in modo molto grave una prostituta sudamericana nelle campagne tra...

Una Vita spoiler : Ursula Accoltella all'addome Carmen e fugge da Acacias 38 : Torna lo spazio dedicato ad Una Vita, lo sceneggiato iberico ormai da tanti anni in onda sulle reti Mediaset. Nelle nuove puntate, che i telespettatori di Canale 5 assisteranno nelle prossime settimane, Ursula Dicenta ridurrà in gravi condizioni la serva Carmen, nel tentativo di fermare la sua fuga da Acacias 38 con Moises. Una Vita: Carmen aiuta Diego Le anticipazioni di Una Vita, tratte dalle nuove puntate in onda nelle prossime settimane di ...

Accoltella un uomo e poi picchia i poliziotti : arrestato tunisino irregolare : Aurora Vigne Lo straniero, irregolare sul territorio nazionale, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per diversi reati è stato portato in carcere su disposizione del gip Ha Accoltellato un suo conoscente per futili motivi e poi ha preso a calci i poliziotti. Così è stato arrestato a Modena un tunisino irregolare sul territorio italiano. L'accusa è di lesione personale aggravata, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. ...

Omicidio di Torvaianica - l’ipotesi dopo l’autopsia : “Maria Corazza Accoltellata - poi Domenico Raco si è dato fuoco” : Maria Corazza è stata uccisa da una coltellata: sul cadavere c’è il segno di una profonda ferita da arma da taglio. Nessun segno invece sul corpo di Domenico Raco che, con molta probabilità, dopo avere ammazzato la donna, si è tolto la vita nel rogo appiccato alla vettura dove i due si trovavano. È questa l’ipotesi più accreditata dagli inquirenti dopo i risultati parziali dell’autopsia che continuerà lunedì. Si rafforza quindi ...

Clandestino Accoltella un ragazzo e poi attacca gli agenti : Lo straniero, in evidente stato di alterazione psico-fisica, pretendeva una sigaretta, ed ha reagito in malo modo al diniego seguito alla sua richiesta. Ferito alla mano uno degli avventori del bar, aggrediti i poliziotti intervenuti sul posto.Prima l'aggressione all'esterno di un bar di Modena, poi quella nei confronti degli agenti di polizia chiamati ad intervenire sul posto, per questo motivo un nordafricano è stato tratto in arresto ...

Vicenza - Accoltella ex e nuovo compagno - poi tenta il suicidio : Federico Garau La tragedia nel pomeriggio di oggi: il 38enne ha raggiunto la donna per discutere, ma la situazione è presto degenerata. Morta la 43enne vicentina, mentre i due uomini hanno raggiunto l'ospedale in gravissime condizioni Terribile fratto di sangue avvenuto questo pomeriggio all'interno di un'abitazione di Montegaldella (Vicenza), dove una donna ha perso la vita e due uomini sono rimasti gravemente feriti. Secondo quanto ...